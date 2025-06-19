Путин призвал Украину пойти на переговоры

Путин на встрече с мировыми СМИ призвал Киев пойти на переговоры

Президент России Владимир Путин вновь призвал власти Украины к незамедлительным переговорам. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ, трансляция велась на портале «Смотрим».

«Не надо тянуть, надо садиться и договариваться», — подчеркнул глава государства, комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения.

По его словам, диалог необходим для предотвращения дальнейшей эскалации.

На встрече с журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Владимир Путин заявил о готовности России к переговорам с украинской стороной, но поставил под сомнение легитимность нынешней власти в Киеве. Президент также предостерег Германию от поставок крылатых ракет Taurus, рассказал о контактах с Соединенными Штатами, поддержке со стороны Китая и подчеркнул, что Россия наступает по всей линии фронта. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Путин согласился, что конфликт на Украине бы не начался при президентстве Трампа.