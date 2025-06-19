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Страны ЕС договорились о создании оборонного фонда в €1,5 млрд

Reuters: ЕС согласовал создание оборонного фонда в €1,5 млрд для перевооружения
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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Европейского союза утвердили программу финансирования оборонных проектов на €1,5 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации источника, не менее 65% компонентов должны закупаться в ЕС или странах-партнерах. Исключения предусмотрены для критически важных технологий. Окончательное одобрение ожидается в понедельник.

«Соглашение достигнуто несмотря на критику ограничений. Некоторые страны жаловались, что правила «покупай европейское» слишком жесткие».

Фонд станет первым этапом программы перевооружения. Чиновники называют сумму «скромной», но не исключают дополнительного финансирования.

4 июня издание Politico писало, что Европейский союз направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID на перевооружение и расширение вооруженных сил стран объединения. Изначально предполагалось, что непотраченные средства будут использованы для финансирования климатических программ и цифровых технологий. Однако впоследствии было принято решение направить деньги на финансирование оборонных проектов.

Ранее Путин заявил, что не видит угрозы для России в перевооружении НАТО.

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