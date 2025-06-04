В Европе нашли часть денег на перевооружение

Politico: ЕС направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID на перевооружение

Европейский союз направит €335 млрд из фонда борьбы с COVID на перевооружение и расширение вооруженных сил стран объединения. Об этом сообщает европейская версия издания Politico.

Изначально предполагалось, что непотраченные средства будут использованы для финансирования климатических программ и цифровых технологий. Однако впоследствии было принято решение направить деньги на финансирование оборонных проектов.

Европейская комиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов, при этом ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

До этого премьер-министр страны Марк Карни заявил, что Канада готова присоединиться к плану по перевооружению Европы с 1 июля.

Ранее Макрон заявил, что Франция готова начать обсуждение о размещении в других странах Европы самолетов с ядерным оружием.