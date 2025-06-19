Посла ФРГ вызвали в иранский МИД из-за высказываний канцлера Германии

Посла Германии в Иране Маркуса Потцеля вызвали в министерство иностранных дел исламской республики из-за высказываний канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Иранский МИД выразил послу решительный протест в связи с недавними антииранскими высказываниями Мерца.

18 июня канцлер Германии заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за весь западный мир, поэтому руководство и армия еврейского государства заслуживают только уважения. Он добавил, что Иран является «террористическим режимом» как внутренне, так и внешне. Кроме того, он обвинил Тегеран в якобы передаче Москве дронов-камикадзе и другой военной помощи.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

Ранее Захарова назвала страшной фразу Мерца о конфликте между Израилем и Ираном.