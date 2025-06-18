В Израиле утверждают, что Иран готов к переговорам

Иран попросил Катар и Оман быть посредниками на переговорах об урегулировании конфликта с Израилем. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в арабских странах.
Утверждается, что руководство исламской республики обратилось к этим двум монархиям Персидского залива с просьбой выступить посредниками на переговорах с Соединенными Штатами.
При этом Тегеран выставил условие своего участия в переговорах — Израиль должен перестать нагнетать ситуацию.
До этого постоянной представительство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране якобы запросили визит в Белый дом для переговоров.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.
В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.
Ранее американский сенатор признал участие США в ударах по Ирану.