В Израиле утверждают, что Иран готов к переговорам

The Jerusalem Post: Иран попросил Катар и Оман быть посредниками на переговорах

Иран попросил Катар и Оман быть посредниками на переговорах об урегулировании конфликта с Израилем. Об этом сообщает израильское издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники в арабских странах.

Утверждается, что руководство исламской республики обратилось к этим двум монархиям Персидского залива с просьбой выступить посредниками на переговорах с Соединенными Штатами.

При этом Тегеран выставил условие своего участия в переговорах — Израиль должен перестать нагнетать ситуацию.

До этого постоянной представительство Ирана в ООН опровергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что в Тегеране якобы запросили визит в Белый дом для переговоров.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.

Ранее американский сенатор признал участие США в ударах по Ирану.