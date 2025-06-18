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Иран заявил о решимости защищать свою территориальную целостность

МИД: у Ирана нет выбора, кроме как защищать свою территориальную целостность
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Reuters

Иран будет решительно защищать свою территориальную целостность от агрессии Израиля. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, его слова приводит агентство IRNA.

«У нас нет выбора, кроме как защищать свою территориальную целостность», — сказал он.

Багаи подчеркнул, что самооборона является «единственным средством от навязанной войны». Он отметил, что международное право не позволяет никому заставлять государства принимать соглашения под давлением и угрозами.

Накануне президент США Трамп намекнул, что страна может принять прямое участие в конфликте Ирана и Израиля, если Тегеран не примет его ультиматум.

Конфликт между странами продолжается пятый день. Тегеран пообещал прошедшей ночью особенно масштабные атаки. Израиль, в свою очередь, атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана и несколько объектов по производству оружия. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили о применении сверхтяжелой баллистической ракеты при атаке на Израиль.

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