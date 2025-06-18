Захарова рассказала, кем «оккупированы» мировые СМИ

Захарова: мировые СМИ оккупированы теми, у кого есть деньги и политические связи

Мировые СМИ оккупированы теми, у кого есть огромные деньги и политические связи. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью ведущему RT Рику Санчесу на полях ПМЭФ.

По этой причине, отметила дипломат, американские средства массовой информации не являются объективными.

«Не являются прозрачными, достоверными. Они являются способом ретрансляции политического заказа», — добавила она.

Также Захарова заявила, что Россия прикладывает все усилия по сохранению мира от катастрофы. Она призвала обратить внимание на заявления российских представителей в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, на площадках Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и других площадках международных организаций в Нью-Йорке, Вене, Женеве.

18–21 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее Захарова назвала «историческим» решение Путина по переговорам с Украиной.