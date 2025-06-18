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Захарова заявила об усилиях РФ по предотвращению мировой катастрофы

Захарова: Россия прикладывает все усилия по сохранению мира от катастрофы
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Максим Блинов/РИА Новости

Российская Федерация прикладывает все усилия по сохранению мира от катастрофы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПНЭФ). Ее слова приводит РИА Новости.

Захарова призвала обратить внимание на заявления российских представителей в Совете безопасности ООН, на площадках Международного агентства по атомной энергии и других площадках международных организаций в Нью-Йорке, Вене, Женеве, а также на заявления МИД России.

«Все усилия направлены на это, потому что это чрезвычайная ситуация», — подчеркнула дипломат.

До этого представитель российского внешнеполитического ведомства заявила, что мир находится «в миллиметрах» от катастрофы из-за угрозы ядерной эскалации на Ближнем Востоке.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной-гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Ранее Захарова назвала «историческим» решение Путина по переговорам с Украиной.

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ПМЭФ – 2025
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