Власти Ирана объяснили отсутствие интернета в стране

Власти Ирана ввели временное ограничение на доступ к интернету в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана.

«С учетом продолжающихся особых условий, в которых страна находится, а также использованием агрессором сетей связи для военных целей и угрозы жизни населению... временно введены ограничения доступа в интернет», — сказано в заявлении ведомства.

Корреспондент РИА Новости, находящийся в Тегеране, передает, что в иранской столице интернет работает, но с с перебоями.

До этого служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила в соцсети Х, что в Иране зафиксировано практически полное отключение интернета после ударов со стороны Израиля.

15 июня американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink начала работать над территорией Ирана. Таким образом Маск прокомментировал пост, в котором пользователь призвал его активировать Starlink для граждан Ирана, поскольку, по его словам, власти республики отключили интернет для пресечения возможности координации протестов.

Ранее в Евросоюзе высказались о возможной ликвидации руководства Ирана.