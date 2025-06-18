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В Иране пропал интернет после ударов со стороны Израиля

NetBlocks: весь Иран остался без интернета после израильских атак
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Majid Asgaripour/Reuters

В Иране зафиксировано практически полное отключение интернета после ударов со стороны Израиля. Об этом сообщает служба мониторинга интернета NetBlocks в соцсети Х.

«Данные о работе сети в режиме реального времени показывают, что в Иране сейчас наблюдается практически полное отключение интернета по всей стране», — отмечается в сообщении.

В NetBlocks добавили, что инцидент произошел на фоне эскалации ирано-израильского конфликта.

15 июня американский предприниматель Илон Маск заявил, что система спутникового интернета Starlink начала работать над территорией Ирана. Таким образом Маск прокомментировал пост, в котором пользователь призвал его активировать Starlink для граждан Ирана, поскольку, по его словам, власти республики отключили интернет для пресечения возможности координации протестов.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов. Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3».

Конфликт между странами продолжается пятый день. Тегеран пообещал прошедшей ночью особенно масштабные атаки. Израиль, в свою очередь, атаковал, среди прочего, военный университет КСИР, предприятие по производству центрифуг для обогащения урана и несколько объектов по производству оружия. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли план Нетаньяху после атаки на Иран.

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