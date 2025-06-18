Путин начал совещание по экономическим вопросам на полях ПМЭФ-2025

Путин начал совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ-2025

Президент России Владимир Путин в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводит совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент выделил ключевые задачи: улучшить качество жизни людей, преобразить города и поселки, развить здравоохранение и образование, а также решить экологические проблемы. В ходе совещания Путин отметил, что для успешной работы нужно анализировать ситуацию, следить за макроэкономическими тенденциями внутри страны и учитывать внешние вызовы и мировую экономическую обстановку.

«На основе такого анализа предлагаю поговорить о наших возможных действиях на ближайшую перспективу, поговорить о возможных законодательных новациях, чтобы донастроить, дополнить наши усилия по развитию экономики, социальной сферы, регионов, всей России», — сказал глава государства.

В совещании принимают участие первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Александр Новак, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, а также президент, председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф.

18–21 июня в Санкт-Петербурге состоится Петербургский международный экономический форум. Тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Свое участие в форуме уже подтвердили более 92 стран и территорий, в их числе — страны Азии, Африки и Латинской Америки. Страной — гостем ПМЭФ-2025 станет Королевство Бахрейн.

Деловая программа форума состоит из четырех тематических направлений: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире». Кроме того, на мероприятии запланированы 15 двусторонних встреч с зарубежными бизнес-партнерами России.

ПМЭФ проводится ежегодно с 1997 года. С 2006-го в нем участвует президент России.

Ранее на ПМЭФ-2025 обсудили внедрение ИИ в бизнес стран БРИКС+.