На ПМЭФ-2025 обсудили внедрение ИИ в бизнес стран БРИКС+

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в современных условиях становится все значимее. Об этом в ходе международного делового форума стран БРИКС+ по ИИ, который прошел на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), рассказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

Участники мероприятия обменялись опытом внедрения ИИ и обсудили его влияние на бизнес, а также перспективы развития технологий. Ведяхин выступил модератором форума.

«Мы собрали представителей из многих стран и делились реальными кейсами, реальными примерами внедрения искусственного интеллекта. И все участники говорили про одно и то же. Искусственный интеллект существенным образом увеличивает прибыль каждого предприятия, увеличивает удовлетворенность клиента. И, собственно говоря, уже нет качественных бизнесов без искусственного интеллекта», — отметил он.

По словам Ведяхина, к предстоящей конференции AI Journey, запланированной на ноябрь 2025 года, Сбер подготовит сборник международных кейсов.

Он подчеркнул, что этот материал станет своеобразной «поваренной книгой» с пошаговыми рекомендациями по внедрению ИИ-технологий. В нем будут описаны конкретные шаги, которые необходимо предпринять, а также результаты, которых можно достичь.