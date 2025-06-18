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В США заявили о возвращении одной тактики демократов в борьбе против Трампа

WP: демократы в борьбе против Трампа делают ставку на женщин с военным прошлым
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Kevin Lamarque/Reuters

Представители Демократической партии в борьбе против президента США Дональда Трампа вернулись к стратегии по выдвижению женщин с опытом в оборонных и разведывательных структурах на ключевые губернаторские посты. Об этом сообщила американская газета The Washington Post (WP).

«Демократы в определенной степени возвращаются к своей стратегии времен первого срока Трампа — делают ставку на кандидатов с опытом военной службы, которые в прошлом старались дистанцироваться от партийного бренда и уже доказали свою эффективность на выборах 2018 года», — говорится в материале.

Журналисты уточнили, что речь идет об экс-сотруднице ЦРУ Абигейл Спэнбергер, служившей пилотом в ВМС США Мики Шеррилл и Элиссе Слоткин. По данным издания, они пришли в политику в 2016 году и добились побед на промежуточных выборах 2018 года в округах, ранее контролировавшихся республиканцами.

3 июня вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Демократическая партия стала «самой жалкой оппозицией в истории Америки». Таким образом он прокомментировал пикет у Капитолия, в ходе которого участники использовали баннер с изображением Трампа в костюме курицы.

Ранее СМИ сообщили о готовности Маска поддержать демократов после ссоры с Трампом.

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