Вэнс назвал Демократическую партию США «самой жалкой оппозицией в истории»

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что Демократическая партия стала «самой жалкой оппозицией в истории Америки». Об этом он написал в социальной сети X, отреагировав на акцию демократов у здания Конгресса.

Во вторник участники пикета раздавали бесплатную еду у Капитолия и использовали баннер с изображением президента США Дональда Трампа в костюме курицы. Надпись «Trump Always Chickens Out» («Трамп всегда трусит») высмеивала позицию президента по ряду вопросов.

«У нас самая жалкая оппозиция в истории Америки», — подчеркнул Вэнс в посте, не уточняя конкретные претензии к содержанию акции.

29 мая Дональд Трамп отказался обсуждать акроним TACO (Trump Always Chickens Out — «Трамп всегда трусит»), придуманный журналистами для описания его торговой политики. На пресс-конференции американский лидер назвал вопрос журналиста неприятным, попросив больше не поднимать тему.

Сообщалось, что Конгресс США принятием закона о санкциях против России может предоставить президенту США «рычаги давления» на Россию. Законопроект, как утверждается, позволит Трампу эффективно вытеснять российские энергоносители с мирового рынка, а это якобы «раздавит российскую экономику».

Ранее Вэнс оценил влияние прихода Трампа к власти на криптовалюты.