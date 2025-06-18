Востоковед указал на снижение политической активности Израиля из-за обстрелов

Политическая жизнь Израиля заметно снизилась на фоне продолжающихся ракетных обстрелов. Об этом в интервью aif.ru сообщил специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов. По его словам, текущий кризис изменил приоритеты госаппарата относительно вопросов безопасности.

«Я думаю, сейчас из-за угрозы ракетных обстрелов, конечно, сейчас там в целом в Израиле политическая жизнь несколько в упадке, скажем так, потому что там другие сейчас приоритеты», — сказал Семенов.

Он также обратил внимание, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до сих пор вынужден находиться в защищенном бункере.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Взаимные атаки продолжаются по сей день. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее верховный лидер Ирана предрек победу Тегерана в конфликте с Израилем и США.