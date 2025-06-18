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Стало известно о контактах Лаврова с Оманом и Азербайджаном по теме Ближнего Востока

Лавров обсудил эскалацию на Ближнем Востоке с коллегами из Омана и Азербайджана
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

«В ходе беседы была обсуждена беспрецедентная эскалация напряженности на Ближнем Востоке, ставшая результатом масштабной силовой операции Израиля против Ирана в нарушение Устава ООН и норм международного права», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что министры в ходе диалога обозначили важность скорейшего прекращения боевых действий и недопущения расширения зоны конфликта по территории всего региона.

Кроме того, по информации ТАСС, 18 июня состоялся телефонный разговор Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, во время которого обсуждалась безопасность в результате ирано-израильского противостояния, а также вопросы двустороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России предостерегли от начала третьей мировой.

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