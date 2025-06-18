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В МИД России предостерегли от начала третьей мировой

Замглавы МИД Панкин: важно не допустить третьей мировой войны
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Владимир Гердо/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что важно не допустить начала третьей мировой войны. Его слова приводит ТАСС.

«По совокупности, третья мировая война просто уничтожит цивилизацию... Поэтому важно этого не допустить», — сказал он.

Американский экономист, аналитик, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс ранее заявил, что третья мировая война как никогда близка из-за действий Израиля. Эксперт отметил, что Израиль пытается добиться превосходства на Ближнем Востоке и разрешения в собственную пользу конфликтов, в которые вовлечен. Сакс указал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынашивает свой план, предполагающий доминирование на Ближнем Востоке с использованием ценностей Запада в качестве щита и стремлением к автономии от Соединенных Штатов, уже 30 лет.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.

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