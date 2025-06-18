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Швеция и Эстония подписали договор о размещении шведских преступников в Тарту

Швеция направит до 600 своих заключенных в тюрьму Эстонии в Тарту
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Shutterstock

Эстонская тюрьма в городе Тарту будет использоваться для содержания шведских заключенных. Соответствующий договор подписали министры юстиции Эстонии и Швеции Лийза Пакоста и Гуннар Стреммер, пишет «Интерфакс».

«Эстония предоставляет Швеции 400 камер для содержания в общей сложности до 600 заключенных в одноместных и двухместных камерах», — сообщила Пакоста детали договора.

Эстония примет мужчин, которые не осуждены за организованную преступность или бандитизм и не имеют тяжелых психических заболеваний.

Швеция будет платить Эстонии €30,6 млн в год за 300 мест в камерах и еще €8,5 тысячи в месяц за каждого дополнительного заключенного.

10 июня эстонцы создали петицию против размещения преступников из Швеции в тюрьме города Тарту. Подписанты выражают протест против сдачи в аренду камер тюрьмы под размещение иностранцев, особенно тех, кто осужден за тяжкие преступления, такие как изнасилование. По мнению граждан, это может навредить безопасности Тарту и его имиджу.

4 июня стало известно, что Швеция и Эстония достигли соглашения об аренде 600 тюремных мест в исправительном учреждении города Тарту. Договор будет подписан этим летом, а после он должен быть одобрен парламентом. Первых шведских заключенных в тюрьме Тарту должны разместить уже весной 2026 года.

Ранее в Швеции заявили о возможности аренды мест в тюрьмах за рубежом.

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