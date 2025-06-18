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Стало известно, кто возглавит службу внешней разведки ФРГ

DPA: немецкий посол на Украине Егер станет новым главой внешней разведки ФРГ
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Global Look Press

Кабинет министров ФРГ одобрил назначение немецкого посла на Украине Мартина Егера на пост главы Федеральной разведывательной службы (внешней разведки) Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах.

«Посол Германии на Украине Мартин Егер станет новым президентом Федеральной разведывательной службы. Такое решение… принял кабинет министров ФРГ», — говорится в публикации.

11 июня издание Der Spiegel сообщало, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц планирует назначить на должность главы внешней разведки страны немецкого посла на Украине Мартина Егера.

Также в издании сообщили, что нынешний глава внешней разведки Бруно Каль станет новым послом Германии в Ватикане.

Журналисты рассказали, что Мартин Егер является одним из самых опытных немецких дипломатов, у которого есть успешный опыт работы в кризисных ситуациях. Ожидается, что разведслужбу под его началом ждет значительное увеличение финансирования. До назначения послом на Украине он был главой диппредставительств ФРГ в Афганистане и Ираке.

Ранее сообщалось, сколько времени Германия готова оказывать помощь Украине.

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