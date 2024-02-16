Германия намерена оказывать помощь Украине столько, сколько потребуется

Германия намерена предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется, чтобы «восстановить ее территориальную целостность». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ о гарантиях безопасности, подписанный между Киевом и Берлином.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что «беспрецедентное соглашение» между Германией и Украиной будет действовать в течение 10 лет с момента подписания, и Германия будет оказывать поддержку Киеву во время всего срока действия. Отмечается, что Берлин в текущем году потратит €7,1 млрд на финансовую и военную помощь Киеву, будет поддерживать Украину на пути реформ и по вступлению в ЕС и НАТО.

Канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя соглашение, назвал его подписание историческим шагом. Украинский лидер Владимир на совместной пресс-конференции с Шольцем заявил, что документ отражает «антивоенную логику», которая закладывается в основу сделок по безопасности.

Ранее стали известны детали соглашения о «гарантиях безопасности» от ФРГ для Украины.