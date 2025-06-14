В США предупредили о третьей мировой войне из-за действий Израиля

Третья мировая война как никогда близка из-за действий Израиля. Таким мнением в интервью итальянской газете Il Fatto quotidiano поделился американский экономист, аналитик, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс.

«Мы сейчас близки к этому как никогда. Наши правительства ведут себя, как дети со спичками», — сказал он.

Эксперт отметил, что Израиль пытается добиться превосходства на Ближнем Востоке и разрешения в собственную пользу конфликтов, в которые вовлечен. Сакс указал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынашивает свой план, предполагающий доминирование на Ближнем Востоке с использованием ценностей Запада в качестве щита и стремлением к автономии от Соединенных Штатов, уже 30 лет.

Эксперт признался, что не усматривает в действиях израильского премьера внутриполитических причин. Он также добавил, что не считает напряженность между Израилем и Ираном поражением для президента США Дональда Трампа, в чем уверены многие международные эксперты.

«Атака планировалась вместе с Соединенными Штатами, даже если мы слышим обратные заявления. Эта инициатива соответствует альянсу США и Израиля», — резюмировал аналитик.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание — 3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

По израильским оценкам, было выпущено до 100 ракет, часть из которых попала по Тель-Авиву. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.