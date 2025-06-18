Политический обозреватель указал на ошибку РФ из-за «некоторых персонажей»

Россия допустила ошибку, упустив момент для укрепления союзных связей с Ираном. Таким мнением поделился политический обозреватель «Царьграда» Андрей Пинчук.

Эксперт обратил внимание на то, что Иран стал стратегическим союзником России только после начала израильских ударов. По мнению Пинчука, РФ следовало бы перенять иранский опыт не только в разведке, но и в политике, чтобы избежать ошибок, которые сейчас можно наблюдать у союзника. При этом главный вывод политолога заключается в том, что важнее не текущая ситуация, а долгосрочная стратегия.

Пинчук также считает, что пока не будет решен украинский вопрос, РФ не сможет занять лидирующую позицию на международной арене. Кроме того, эксперт критически оценил затягивание конфликта на Украине, заявив, что это выгодно лишь «некоторым персонажам» для сохранения статус-кво.

До этого президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции. Глава Белого дома подчеркнул, что не хотел бы задействовать американских военных для решения конфликта на Ближнем Востоке, однако терпение Вашингтона подходит к концу.

Кроме того, американский президент заявил, что ему известно о местонахождении верховного лидера Ирана Али Хаменеи, но США пока не планируют устранять его.

Ранее Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.