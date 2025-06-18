Песков рассказал о будущей встрече Путина с главами мировых информагентств

Песков: на встрече с Путиным в рамках ПМЭФ будут главы СМИ недружественных стран

Во встрече представителей международных информационных агентств с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) примут участие специалисты из недружественных стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Будут, да», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне стало известно, что встреча Путина с главами мировых информационных агентств на полях ПМЭФ состоится в среду, 18 июня. В Кремле сообщили, что разговор в формате «вопросы-ответы» будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики РФ, а также ключевым событиям в мире.

В прошлом году в подобной встрече приняли участие представители агентств Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, Kyodo, DPA, EFE и других.

ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Петербурге. Участие в нем в том числе примет президент России. Путин будет присутствовать на пленарном заседании 20 июня. Основной темой форума в этом году станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

Ранее сообщалось, что на ПМЭФ раздадут футболки с цитатами Путина.