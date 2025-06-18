На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России оценили роль духовных ценностей в развитии экономики

Малышева: духовные ценности общества являются условиями развития экономики
close
Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство РИА Новости

Духовные и нравственные ценности помогают справляться с экономическими кризисами и дают толчок развитию экономики. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева, передает ТАСС.

«Именно духовные и нравственные начала связаны с развитием промышленности российского государства на протяжении многих столетий», — заявила она.

По словам Малышевой, ценности определили экономический потенциал Петровской эпохи и промышленный рывок второй половины XIX века. Она добавила, что ценностные ориентиры заложили векторы и приоритеты развития страны, а также зародили свойственное россиянам меценатство.

Глава Национального центра исторической памяти отметила, что духовные ценности также отразились на советском экономическом подъеме, движущей силой которого были смыслы.

Эксперт объяснила, что исторические факты доказывают, что экономическое развитие без ценностей обессмысливается и приобретает формы обогащения, которые приводят к краху, как личному, так и государственному.

13 июня правительство России утвердило план мероприятий по реализации государственной стратегии в сфере культуры на 2025–2027 годы. В документе говорится, что план направлен на сохранение духовных ценностей, защиту исторической памяти, развитие творческого потенциала россиян и укрепление культурного единства страны.

Ранее стали известны цели введения нового предмета в российских школах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами