В России оценили роль духовных ценностей в развитии экономики

Духовные и нравственные ценности помогают справляться с экономическими кризисами и дают толчок развитию экономики. Об этом заявила руководитель Национального центра исторической памяти (НЦИП) при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты РФ Елена Малышева, передает ТАСС.

«Именно духовные и нравственные начала связаны с развитием промышленности российского государства на протяжении многих столетий», — заявила она.

По словам Малышевой, ценности определили экономический потенциал Петровской эпохи и промышленный рывок второй половины XIX века. Она добавила, что ценностные ориентиры заложили векторы и приоритеты развития страны, а также зародили свойственное россиянам меценатство.

Глава Национального центра исторической памяти отметила, что духовные ценности также отразились на советском экономическом подъеме, движущей силой которого были смыслы.

Эксперт объяснила, что исторические факты доказывают, что экономическое развитие без ценностей обессмысливается и приобретает формы обогащения, которые приводят к краху, как личному, так и государственному.

13 июня правительство России утвердило план мероприятий по реализации государственной стратегии в сфере культуры на 2025–2027 годы. В документе говорится, что план направлен на сохранение духовных ценностей, защиту исторической памяти, развитие творческого потенциала россиян и укрепление культурного единства страны.

Ранее стали известны цели введения нового предмета в российских школах.