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Общество
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Раскрыты цели введения нового предмета в российских школах

Профессор Симонова: изучение духовно-нравственной культуры в школах поможет детям
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Depositphotos

С 2026 года школьную программу дополнят новым предметом – учащиеся 5-7 классов будут изучать «Духовно-нравственную культуру России». Это важный возраст, когда на детей можно оказать положительное влияние, поэтому введение нового предмета будет для них полезно, отметила в беседе с 360.ru профессор кафедры «Философия и гуманитарные науки» Института иностранных языков, современных коммуникаций и управления МГППУ Светлана Симонова.

Примерно с пятого класса у детей как раз начинают формироваться системы ценностей, а также понимание, что такое хорошо и плохо, считает эксперт. В этом возрасте, по ее словам, еще можно «многое изменить», поэтому введение нового предмета позволит выстроить фундамент будущих ценностей.

Начнутся уроки с изучения культуры Древней Руси, далее дети будут изучать современность с учетом эволюции и преемственности.

«Старцы Древней Руси писали то же самое, что потом писал Достоевский в XIX веке и Павел Флоренский в начале XX века. Это связь времен, поэтому детям нужно это изучать тогда, когда они уже что-то знают и понимают», — добавила профессор.

Речь идет не об истории, которую дети и без того изучают, а именно о духовных ценностях и нравственности как основе национальной культуры, подчеркнула Симонова. Преподавать новый предмет будут учителя истории или литературы, но предварительно им нужно будет пройти подготовку для более глубокого погружения в философский аспект дисциплины, заключила специалист.

Напомним, о введении с 1 сентября 2026 года нового предмета в школах России накануне сообщил ректор МПГУ, академик РАО Алексей Лубков. По его словам, курс уже полностью разработан: в 5-м классе на него выделят 17 учебных часов, а в 6-м и 7-м — по 34 часа. Содержание курса сосредоточено на духовных и нравственных ценностях, раскрытых через образы героев российской истории, их поступки и жизненный путь. Отмечается, что над пособиями уже работает группа авторов при участии Русской православной церкви.

Ранее россияне рассказали, как относятся к оценкам в школе.

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