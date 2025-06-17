В России заявили о риске перепроизводства на рынке новостроек

В некоторых регионах РФ намечается кризис перепроизводства новостроек. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Согласно результатам исследования ЕРЗ, подобная ситуация сложилась в 28 российских регионах, в том числе в Краснодарском крае, Ленинградской, Свердловской и Новосибирской областях.

«В ряде регионов кризис перепроизводства уже наступил», — отметил гендиректор «Главстрой-Недвижимости» Алексей Гусев.

Он пояснил, что девелоперы активно развивали проекты в городах с ограниченным спросом, рассчитывая на стабильный рост, но в результате предложение превысило уровень платежеспособного спроса населения. В результате возникли проблемы с реализацией строящегося жилья.

До этого в пресс-службе Level Group сообщили, что спрос на московские новостройки в квадратных метрах в мае оказался на 40% ниже, чем в апреле. Показатель снизился с 6,1 тыс. кв. м до 3,6 тыс. кв. м.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет с ипотечными ставками в дальнейшем.