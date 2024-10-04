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Пушилин заявил, что Украина самостоятельно не сможет провести переговоры

Глава ДНР Пушилин: Украина не в состоянии самостоятельно проводить переговоры

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Илья Питалев/РИА Новости

Украина не в состоянии самостоятельно проводить какие-либо переговоры из-за потери своей субъектности. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, пишет РИА Новости.

Он ответил на вопрос о том, может ли Турция стать страной-посредником. По его словам, окончательное решение зависит не от страны-посредника.

«Здесь зависит от политического решения, политической воли, я говорю не про Украину. Украина потеряла свою субъектность в 2014 году», — сказал он.

По его словам, с 2014 года ситуация с субъектностью Украины только ухудшилась.

Недавно полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что новые власти Украины, которые придут на смену режиму президента страны Владимира Зеленского, могут захотеть начать мирные переговоры с Российской Федерацией.

В августе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ всегда была готова сесть за стол переговоров с Украиной, но после «авантюры» в Курской области, разговоры об этом более неактуальны.

Ранее украинские военные призвали к переговорам с Россией.

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