МИД Украины резко отреагировал на требование России уничтожить западное оружие

Представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети Х резко отреагировал на требование России, заявленное замминистра иностранных дел Александром Грушко о том, что Москва будет настаивать, чтобы Киев уничтожил оружие, которое было передано в рамках поставок странами Запада.

Представитель ведомства назвал соответствующее требование «неадекватным».

«Москва демонстрирует полное игнорирование усилий США, направленных на прекращение войны», — утверждает Тихий.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными, а также о передаче тел бойцов по принципу «6000 на 6000».

После этого заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия потребует от Украины уничтожить оружие, которое было передано республике в рамках поставок странами Запада. Грушко добавил, что политические деятели, продолжающие реализацию поставок оружия, проявляют безрассудство. По его словам, это связано с тем, что вооружения попадают на черный рынок, откуда их отправляют в разные части земного шара, в том числе и в Европу.

Ранее в Британии заявили, что «Украина оказалась в беде» после саммита G7.