В МИД РФ рассказали о судьбе переданного Украине оружия Запада

Россия потребует от Украины уничтожить оружие, которое было передано республике в рамках поставок странами Запада. Об этом «Известям» заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Разумеется, все эти излишки должны быть уничтожены. Все международные алгоритмы известны. Они (вооружения — «Газета.Ru») должны быть сокращены, утилизированы, причем гарантированно», — сказал замминистра.

Грушко добавил, что политические деятели, продолжающие реализацию поставок оружия, проявляют безрассудство. По его словам, это связано с тем, что вооружения попадают на черный рынок, откуда их отправляют в разные части земного шара, в том числе и в Европу.

10 июня журнал Foreign Policy сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа может прекратить поставки оружия Украине, однако вряд ли перестанет передавать разведданные. По его данным, в Киеве продолжают верить, что американский лидер вскоре изменит свою точку зрения и начнет больше помогать республике.

Ранее на Западе задумались об эффективности своего оружия из-за конфликта на Украине.