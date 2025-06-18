Министр обороны Германии Борис Писториус пользуется тем же языком общения с гражданами ФРГ, что и Адольф Гитлер в 1930-е годы. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на полях Петербургского международного экономического форума, чьи слова приводит ТАСС.

«Я подумала, почему людям в Германии в 30-е годы нравился такой диктатор [Гитлер]: они были голодные, и им хотелось хорошей жизни, а он им ее обещал. И он использовал тот же самый язык, который Писториус сегодня использует. Фактически история повторяется», — заявила Кнайсль.

Она указала, что Россия делает многое для сохранения исторической памяти, поскольку у людей сохраняются «иллюзии».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия должна жестко отстаивать историческую правду о событиях Второй мировой войны. Президент подчеркнул важность продолжения системной работы по историческому просвещению и борьбе с фальсификацией истории.

Ранее Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за страны Запада.