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Дуда высказался о планах США сократить военное присутствие в Польше

Дуда: у Польши нет данных о планах США сократить военное присутствие в стране
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Miguel Angelo Pereira/AP

Польские власти не располагают информацией о планах США по ограничению американского присутствия в республике. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда, пишет ТАСС.

«У меня нет никаких сведений о том, что имеются планы по сокращению американского военного присутствия в Польше», — сказал Дуда.

В 2023 году Анджей Дуда заявлял, что в Польше находится около 10 тысяч военных США. Точные данные о том, сколько американских военных на данный момент присутствуют в республике, не приводятся.

В апреле этого года командование американской армии в Европе и Африке сообщило о решении руководства США вывести личный состав и военную технику из логистического хаба в Жешув-Ясенке в Польше, где велась работа по координации военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В командовании отметили, что принятое решение является частью «более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, повышению уровня поддержки союзников и партнеров».

Американские военнослужащие находились в Ясенке с 2022 года, но постоянную военную базу США здесь так и не организовали. Отмечается, что работа по координации военной помощи Украине будет продолжена при участии стран Европы и НАТО, но при сокращенном военном присутствии Соединенных Штатов.

Ранее стало известно об активности ВВС США на территории Польши и Германии.

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