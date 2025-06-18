В администрации президента РФ предрекли экономике будущего глобальную децентрализацию

Экономику ждет в будущем глобальная децентрализация и отсутствие единой мировой столицы. Об этом заявил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Не будет единого центра, мы видим, как децентрализуются финансы. Поэтому тренд на глобальную децентрализацию, отсутствие единой мировой столицы — то, что ожидает экономику будущего», — заявил он.

По словам замглавы, главные риски в контексте развития экономики связаны с попытками западных стран сохранить доминирующие позиции. Он добавил, что представители Запада «привыкли обеспечивать свой высокий уровень жизни за счет эксплуатации других экономик».

Орешкин отметил, что те страны, которые теряют доминирование, пытаются бросить вызов новым лидерам.

В ходе выступления он добавил, что управляемое замедление экономики и выход на устойчивые темпы роста являются главными темами повестки страны на ПМЭФ. По его словам, 20 июня в ходе пленарной сессии будет обсуждаться повестка развития и структурных изменений в российской экономике. Кроме того, данные темы будут подняты во время встречи 18 июня.

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