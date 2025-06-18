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В администрации президента назвали главную тему повестки России на ПМЭФ

Орешкин: выход на устойчивые темпы роста экономики — главная тема повестки ПМЭФ
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Илья Питалев/РИА Новости

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что управляемое замедление экономики и выход на устойчивые темпы роста являются главными темами повестки страны на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова приводит ТАСС.

По его словам, 20 июня в ходе пленарной сессии будет обсуждаться повестка развития и структурных изменений в российской экономике. Кроме того, данные темы будут подняты во время встречи 18 июня.

«Задача президентом поставлена, если мы говорим про экономику — это управляемое замедление, выход на устойчивые темпы роста и структурное ускорение экономической динамики. Вокруг этих вопросов экономическая повестка на форуме», — подчеркнул Орешкин.

До этого вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что снижение ключевой ставки с 21% до 20% позволяет сэкономить федеральному бюджету около 260 млрд рублей. Он пояснил, что речь идет не только о промышленности, но также об ипотеке, сельском хозяйстве и многих других отраслях, где используются федеральные и региональные механизмы в виде субсидий.

Мантуров выразил надежду, что снижение ключевой ставки и дальше будет положительно влиять на бюджет страны.

Ранее эксперт объяснил, почему модель роста экономики РФ исчерпалась.

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ПМЭФ – 2025
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