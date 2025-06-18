Лидер Ирана выступил с обращением к народу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с обращением к народу исламской республики. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Тегеран не будет игнорировать атаку на свою территорию, вооруженные силы страны находятся в состоянии готовности.

Кроме того, верховный лидер Ирана в своем обращении заявил, что страна будет «крепко стоять» и не намерена сдаваться.

В ночь на 13 июня Израиль объявил об операции «Восходящий лев» и нанес удары по иранским военным целям, в том числе в центре столицы, командирам и объектам иранской ядерной программы. В ответ Тегеран объявил об операции «Правдивое обещание 3». С тех пор сторон атакуют друг друга с использованием различных вооружений.

17 июня президент США Дональд Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана. Также он предупредил, что Вашингтон жестко ответит Ирану, если исламская республика решит атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».