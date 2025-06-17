В Кремле прокомментировали возможный новый раунд переговоров с Украиной

Песков: понимания о следующем раунде переговоров с Украиной нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность нового раунда переговоров с украинской стороной в контексте урегулирования конфликта.

«Нет, пока понимания о следующем раунде нет», — заявил Песков.

При этом он отметил, что проделана работа по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты на российско-украинских переговорах в Стамбуле.

По словам Пескова, российская сторона выполнила свои обещания.

«В ближайшее время будет известно о продолжении», — добавил представитель Кремля.

Накануне Песков также заявлял, что конкретной даты проведения нового раунда российско-украинских переговоров нет, но Стамбул останется переговорной площадкой. Комментируя сообщения о готовности России продолжить контакты с Украиной после 22 июня, он заявил, что «такой временной срок озвучивался», однако точной даты продолжения переговоров пока нет.

Ранее Эрдоган высказался о возможной встрече Путина, Трампа и Зеленского в Турции.