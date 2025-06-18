Власти Ирана опубликовали видео с «ядерной боеголовкой»

Иранские власти опубликовали на официальной странице Исламской Республики в соцсети X видео, на котором можно заметить снаряд, перекрашенный под ядерную боеголовку.

На кадрах мужчина в иранской военной форме поглаживает снаряд с символом радиационной опасности. Ролик сопровождается надписью на экране, которую можно перевести с фарси как «Может быть?».

17 июня государственное телевидение Ирана заявило, что мир ждет сюрприз, который он запомнит на века.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары.

Две страны продолжают атаковать друг друга.

Ранее сообщалось, что в США подготовили резолюцию, запрещающую Трампу вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана.