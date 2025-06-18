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Сотрудников российского посольства в Израиле могут вывезти в безопасное место

Посольство РФ в Израиле не исключает перемещение за пределы Тель-Авива
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Leo Correa/AP

Российское посольство в Израиле может переместиться в безопасное место за пределами Тель-Авива в случае дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщил российский посол в Израиле Анатолий Викторов, передает ТАСС.

Он рассказал, что у диппредставительства уже есть планы по вывозу сотрудников посольства. По его словам, «они реальные, разного рода, разными путями».

«Внимательно следим за обстановкой. В конце концов, не исключаем перемещение в другое безопасное место без выезда из Израиля», — сказал Викторов.

Посол также добавил, что семьи сотрудников посольства и других российских учреждений были отправлены накануне через Египет в Россию.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом работает над оказанием помощи американским гражданам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне отмены коммерческих рейсов из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Ранее первую группу российских граждан эвакуировали из Ирана.

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