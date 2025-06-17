Администрация Трампа начала работу по вывозу американцев из стран Ближнего Востока

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация работает над оказанием помощи американским гражданам в выезде из стран Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил корреспондент телеканала CBS Дженифер Джейкобс на своей странице в соцсети X.

Журналистка рассказала, что задала американскому лидеру вопрос о том, как американские власти помогают своим гражданам покинуть регион в условиях отмены коммерческих рейсов. Трамп ответил, что его администрация работает над этим и делает для этого все возможное.

15 июня Госдеп призвал граждан США срочно покинуть Иран по суше.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек.

Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее россиянам рекомендовали покинуть Израиль до нормализации обстановки.