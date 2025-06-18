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Стало известно, сколько еще системы ПВО Израиля смогут отражать удары Ирана

WP: без помощи от США Израиль сможет поддерживать противоракетную оборону 10 дней
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Leo Correa/AP

ПВО Израиля сможет отражать атаки Ирана без помощи Соединенных Штатов еще десять дней, после чего запасы ракет кончатся. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Без пополнения запасов из Соединенных Штатов <...> Израиль сможет поддерживать свою противоракетную оборону еще десять или двенадцать дней, если Иран сохранит устойчивый темп атак», — говорится в тексте.

По предположению авторов, к концу недели израильские системы ПВО смогут перехватывать малую часть ракет, выпущенных из Ирана, в связи с необходимостью формирования оборонительных боеприпасов.

Пятые сутки продолжается острая фаза конфликта между Израилем и Ираном, стороны обмениваются ракетными ударами. Президент США Дональд Трамп не исключил ударов по ядерным объектам Ирана и потребовал от Исламской Республики «полной капитуляции». Американский лидер решает, вступать ли в войну.

Этой ночью ожидалось заявление Трампа по итогам заседания Совета национальной безопасности, однако он пока ничего не сказал. Что происходит на Ближнем Востоке — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».

Ранее Мерц заявил, что Израиль выполняет «грязную работу» за страны Запада.

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