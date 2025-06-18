Захарова одним словом оценила прошедший саммит G7

Захарова назвала саммит G7 позорищем, поскольку объединение ничего не может

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала прошедший саммит стран «Большой семерки» (G7) в Канаде «позорищем». В эфире «Radio Sputnik» она указала, что объединение сегодня ничего не может.

«Это позорище… Почему это позорище? Потому что абсолютная ненужность формата, который не может ничего», — заявила Захарова.

По ее словам, «Большая семерка» не способна справиться с мировыми кризисами, в том числе финансовыми, экономическими и экологическими.

До этого политолог Вадим Трухачев высказал мнение, что саммит «Большой семерки» подтвердил наличие разногласий между Трампом и остальными членами G7. Он добавил, что своеобразную пощечину получил и президент Украины , который надеялся встретиться с американским лидером, но эти планы провалились.

На саммите G7, который проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.

Ранее в Госдуме рассказали, как конфликт Израиля и Ирана отразится на позициях Украины.