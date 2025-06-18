На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Трамп разозлился на Макрона

FT: Трамп был раздражен визитом Макрона в Гренландию
close
Kevin Lamarque/Reuters

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Гренландию вызвал раздражение у его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на источники среди стран — участниц Группы семи (G7).

По ее информации, недовольство французским лидером повлияло на решение хозяина Белого дома досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде.

При этом неназванный британский чиновник заявил в беседе с изданием, что глава Соединенных Штатов просто устал от G7 и хотел продолжить работу над «чем-то продуктивным».

17 июня Трамп раскритиковал Макрона после его заявления о том, что президент США преждевременно покинул саммит G7, чтобы работать над урегулированием конфликта Израиля и Ирана. По его словам, это «неправильное утверждение», и французский лидер «понятия не имеет», зачем Трамп отправился в Вашингтон. Глава Белого дома также подчеркнул, что это не имеет никакого отношения к прекращению огня между Израилем и Ираном, речь идет о чем-то «гораздо большем».

15 июня Макрон совершил визит в столицу Гренландии Нуук, став первым лидером иностранного государства, посетившим остров, входящий в состав королевства Дании.

Ранее в Совфеде уличили Макрона в «позерстве» и «бесконечном пиаре».

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами