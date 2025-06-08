В Совфеде уличили Макрона в «позерстве» и «бесконечном пиаре»

Президент Франции Эммануэль Макрон занимается «позерством» и «бесконечным пиаром» вместо реального руководства. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя информацию о том, что Макрон намерен посетить Гренландию, чтобы продемонстрировать единство Европы перед лицом угроз Дональда Трампа.

«Макрон, неспособный защитить Париж от вандалов и погромщиков, направляется в Гренландию защищать ее от Трампа. Неспособный защитить французов от новых варваров, он кричит, что защищает их от «русских, стоящих у ворот Парижа». Как удобно обеспечивать защиту от несуществующей угрозы!», — написал Пушков.

По его словам, «в этом весь Макрон», который занимается позерством вместо политики, и бесконечным пиаром вместо реального руководства своей страной.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Дании пообещала «не прогибаться» под Трампа.