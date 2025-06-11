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В Венесуэле прокомментировали приговор экс-президенту Аргентины

Венесуэла назвала приговор экс-президенту Аргентины Киршнер судебным переворотом
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Tomas Cuesta/Reuters

Венесуэла осудила решение Верховного суда Аргентины об аресте экс-президента республики Кристины Киршнер. Об этом говорится в заявлении, опубликованном главой венесуэльского МИД Иваном Хилем Пинто, передает ТАСС.

«Это нелегитимное и незаконное решение направлено на устранение того, кто является политическим и эмоциональным сердцем миллионов аргентинцев», — говорится в заявлении.

До этого стало известно, что Верховный суд Аргентины оставил в силе обвинительный приговор в отношении Киршнер.

В 2022 году Киршнер приговорили к шести годам тюрьмы по делу о коррупции. Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1 млрд.

Ранее Киршнер показала средний палец сторонникам Милея.

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