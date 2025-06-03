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Лавров обсудил с замгенсека ООН ситуацию на Украине

Лавров обсудил с замгенсека ООН деполитизацию усилий организации по Украине
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Евгений Биятов/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и главой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Томом Флетчером. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о наиболее критических гуманитарных ситуациях, включая события на Ближнем Востоке, в контексте палестино-израильского конфликта, Сирии и Ливана. Особое внимание было уделено конфликту на Украине с акцентом на необходимость деполитизации гуманитарных инициатив ООН.

Кроме того, на встрече рассматривались общие вопросы работы УКГВ ООН и системы гуманитарного реагирования организации в свете комплексной реформы «ООН-80». Лавров и Флетчер подчеркнули важность оптимизации усилий и их соответствия нормам международного гуманитарного права, а также необходимость обеспечения адекватного финансирования гуманитарных операций.

В апреле директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов заявил, что структуры ООН, включая подразделения международных агентств в России, вынуждены работать «на надрыве» возможностей из-за финансовых трудностей.

Ранее Лавров призвал ООН отреагировать на атаки Киева по гражданским объектам.

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