Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде

FAZ: отъезд Трампа с саммита G7 в Канаде стал неожиданностью

Отъезд президента США Дональда Трампа с саммита G7 в Канаде стал неожиданностью. Об этом сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Ход саммита принял неожиданный оборот. Трамп отбыл в Вашингтон после ужина, сославшись на деликатную ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркивают, что Трамп часто меняет позиции по антироссийским санкциям и по ирано-израильскому конфликту. Из-за этого сложно понять, в чем вообще согласны между собой страны G7.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Трамп рискует стать «хромой уткой» в случае эскалации конфликта с Ираном.

Политолог указал на сигналы того, что США могут передать Израилю противобункерные авиабомбы. По его словам, это является переговорной позицией Трампа, которая усиливает раскол в стане Республиканской партии.

Эксперт указал, что влиятельные фигуры в США, включая Такера Карлсона, экс-советника Белого дома Стива Бэннона и предпринимателя Илона Маска, выступают против вовлечения США в конфликт на Ближнем Востоке. Сам же Трамп намерен говорить только с позиции силы, подчеркнул аналитик.

Ранее в Госдуме рассказали, как конфликт Израиля и Ирана отразится на позициях Украины.