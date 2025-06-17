Главы МИД России и Египта выступили за прекращение боевых действий между Ираном и Израилем

Лавров и глава МИД Египта выступили за прекращение огня между Ираном и Израилем

Министры иностранных дел России и Египта Сергей Лавров и Бадр Абдель Аты выступили против эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил российский МИД.

В ходе телефонного разговора они уделили основное внимание эскалации на Ближнем Востоке. Главы МИД двух стран выразили глубокую обеспокоенность в связи с операцией Израиля против Ирана.

«Главы внешнеполитических ведомств высказались в пользу немедленного прекращения боевых действий и отказа от шагов, которые могут привести к дальнейшему ожесточению вооруженной конфронтации и расширению зоны конфликта с неизбежными негативными последствиями для всего региона», — говорится в сообщении.

Лавров также отметил совместное заявление глав МИД 20 арабских и мусульманских стран, включая Египет, в котором содержится призыв к срочному прекращению огня и налаживанию коллективной работы в интересах деэскалации обстановки.

17 июня в офисе премьер-министра Израиля сообщили, что Иран с начала эскалации выпустил по стране около 400 ракет.

Ранее министр обороны Израиля пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна.