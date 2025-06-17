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Министр обороны Израиля пригрозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна

Кац: лидеру Ирана Хаменеи нужно помнить о судьбе Саддама Хусейна
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Reuters

Министр обороны Израиля Исраэль Кац предупредил верховного лидера Ирана Али Хаменеи, что он может закончить так же, как и президент Ирака Саддам Хусейн, который был свергнут в 2003 году во время вторжения США. Его слова передает The Times of Israel.

«Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения совершения военных преступлений и запуска ракет по израильским гражданам. Ему бы следовало помнить о судьбе диктатора в соседней с Ираном стране, который выбрал тот же путь против государства Израиль», — сказал Кац.

Он отметил, что ранее Израиль нанес удар по тегеранской штаб-квартире иранской государственной телерадиокомпании IRIB. Целью удара могут стать и другие структуры иранской власти.

Глава минобороны добавил, что израильская армия сегодня «продолжит действовать против режима и военных целей в Тегеране», так же как она действовала «вчера против пропагандистского и подстрекательского вещательного органа».

17 июня Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации нового начальника генштаба ВС, генерала КСИР Али Шадмани.

Ранее Нетаньяху не исключил ликвидации верховного лидера Ирана.

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