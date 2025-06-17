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Граждан Украины призвали покинуть Иран и Израиль

МИД Украины рекомендовал гражданам страны покинуть территорию Ирана и Израиля
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На пятый день эскалации на Ближнем Востоке министерство иностранных дел Украины призвало граждан страны по возможности покинуть территорию Ирана и Израиля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что в настоящее время посольства формируют эвакуационные списки и прорабатывают варианты выезда.

Утром 17 июня стало известно, что диппредставительство Китая призвало своих граждан срочно покинуть Израиль через сухопутные пограничные пункты пропуска в связи с тем, что ситуация вокруг ирано-израильского конфликта продолжает обостряться.

До этого в МИД России сообщили, что россияне после закрытия воздушного пространства Ирана могут покинуть территорию исламской республики наземным путем через погранпереход «Астара» в Азербайджан. При этом из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»).

Ранее появилась информация, что жители Тегерана массово пытаются покинуть город.

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