Граждан Украины призвали покинуть Иран и Израиль

На пятый день эскалации на Ближнем Востоке министерство иностранных дел Украины призвало граждан страны по возможности покинуть территорию Ирана и Израиля. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Уточняется, что в настоящее время посольства формируют эвакуационные списки и прорабатывают варианты выезда.

Утром 17 июня стало известно, что диппредставительство Китая призвало своих граждан срочно покинуть Израиль через сухопутные пограничные пункты пропуска в связи с тем, что ситуация вокруг ирано-израильского конфликта продолжает обостряться.

До этого в МИД России сообщили, что россияне после закрытия воздушного пространства Ирана могут покинуть территорию исламской республики наземным путем через погранпереход «Астара» в Азербайджан. При этом из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП «Менахем Бегин»/Таба) или Иорданию (КПП «Шейх Хусейн»).

Ранее появилась информация, что жители Тегерана массово пытаются покинуть город.