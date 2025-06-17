Шойгу в ходе визита в КНДР может изложить подходы России по конфликту на Ближнем Востоке

Руденко: Шойгу в ходе визита в КНДР может изложить подходы РФ по ситуации в Иране

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время визита в КНДР может изложить подходы России по конфликту между Ираном и Израилем. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.

«Если нашим корейским друзьям будет интересно узнать о наших подходах, я думаю, что мы им подробно их изложим», — сказал он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, предположительно связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.