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Лидеры «Большой семерки» обсудят санкции против России

Politico: лидеры G7 без Трампа на саммите в Канаде обсудят санкции против России
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Владимир Сергеев/РИА Новости

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) на саммите в Канаде обсудят санкции против России, президент США Дональд Трамп на этой встрече присутствовать не будет. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что оставшиеся лидеры G7 сосредоточатся на ужесточении антироссийских санкций. В числе гостей будет президент Украины Владимир Зеленский.

Издание напоминает, что Трамп в ходе саммита дал понять, что не согласится на введение новых мер в отношении России. Он заявил, что санкции дорого обходятся, поэтому Европейский союз должен первым от них отказаться. Также политик отметил, что надеется на достижение достигаемых договоренностей по Украине.

Евросоюз и Великобритания выступают за «более скоординированные» рестрикции. Американский президент пока отказывался пойти на новые ограничения, включая европейское предложение по снижению потолка цен на российскую нефть с $60 до 45 за баррель, говорится в статье.

В этом году саммит «Большой семерки» проходит 15–17 июня в канадской провинции Альберта.

Ранее сообщалось, что британский премьер Стармер планирует объявить о новых санкциях против России.

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